Controlli interforze in quel di Cisterna

Nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre, si è svolta una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio nel comune di Cisterna di Latina, finalizzata al contrasto dei reati predatori, alla prevenzione delle condotte illecite e al rafforzamento del senso di sicurezza tra i cittadini.

Il servizio, disposto nell’ambito di un dispositivo coordinato di sicurezza pubblica, ha visto l’impiego congiunto del personale della Polizia di Stato, in forza al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina, dei militari dell’Arma dei Carabinieri, appartenenti alla Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina, e dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza del Gruppo di Formia, supportati da un’unità cinofila antidroga.





L’attività interforze ha interessato sia il centro cittadino sia le aree periferiche e le zone più degradate, con controlli mirati volti a prevenire fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti, abuso di alcool e presenze irregolari sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai luoghi di aggregazione giovanile e alle aree dove possono manifestarsi situazioni di degrado sociale o condotte di sfruttamento e violenza di genere.

Nel corso dell’operazione sono state identificate numerose persone, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia, controllati diversi veicoli e sottoposti a verifica vari esercizi commerciali.

Un soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre altri due, trovati in possesso di modica quantità per uso personale, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa competente.

Da ultimo, un minore straniero è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: lo stesso, dopo aver ignorato l’alt intimato dagli agenti, si è dato alla fuga per sottrarsi ai controlli. Rintracciato poco dopo, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Cisterna di Latina; essendo minorenne, è stato riaffidato al genitore e sarà denunciato alla Procura dei Minori.

L’unità cinofila della Guardia di Finanza ha inoltre consentito il rinvenimento di ulteriori modiche quantità di droga destinate presumibilmente al consumo locale.

L’attività ha consentito di rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, garantendo un effetto di deterrenza e prevenzione rispetto a potenziali episodi criminosi.

Le operazioni di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito di un più ampio piano di vigilanza coordinato, finalizzato a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a rispondere concretamente alla crescente domanda di legalità espressa dalla comunità locale.