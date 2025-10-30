Salta il rally di Sperlonga, colpa dell’interdizione della Magliana

Maledetto fu quel 28 agosto, non solo per le ovvie questioni ambientali che hanno permesso al fuoco di bruciare le colline attorno la strada panoramica che collega Sperlonga a Itri, ma anche per tutti i problemi e disagi che continua a creare tutt’oggi.

La strada è chiusa praticamente da appena dopo il drammatico rogo per volere del sindaco di Sperlonga Armando Cusani che, sentito il Prefetto, decise per lo stop alla circolazione per verificare lo stato dei luoghi.





Intanto, proprio il primo cittadino, nelle scorse ore ha fatto partire una nota al vetriolo contro l’amministrazione e gli uffici provinciali “colpevoli” – secondo Cusani – di usare due pesi e due misure rispetto alla situazione analoga di Terracina e soprattutto di non spiegare come e quando sarà possibile tornare alla normalità viaria nella zona.

A far andare su tutte le furie il sindaco, non solo il fatto che la Provincia abbia quantificato la spesa prevista per la messa in sicurezza salvo dire di non avere tale disponibilità economica, ma anche il fatto che non abbia partecipato alla conferenza dei servizi richiesta dal Comune, limitandosi a dare parere negativo per lo svolgimento del rally che di solito si svolge nel periodo pre natalizio, quasi sempre a cavallo della festività dell’Immacolata.

Intanto, c’è malcontento. Non solo a Sperlonga, ma anche a Itri, tra i cittadini che si ritrovano con un collegamento praticamente bloccato. Oltre, ovviamente, al clima molto risentito degli organizzatori del rally che, dopo 16 edizioni ininterrotte, saranno costretti – almeno per quest’anno – a dover fare passo.