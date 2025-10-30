Rissa a Gaeta in estate, dopo le denunce scattano altre misure

La Polizia di Stato prosegue nell’attività volta all’adozione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, a seguito della complessa attività investigativa condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, che aveva portato all’identificazione e alla denuncia di nove giovani – tra cui due minorenni – indiziati di aver preso parte alla violenta rissa verificatasi lo scorso 28 luglio nel centro storico della città, il Questore di Latina ha adottato una serie di misure di prevenzione personale nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti.





Sono stati emessi e notificati ai destinatari, tre provvedimenti di Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento (DACUR) della durata di due anni ciascuno nei confronti di giovani residenti a Gaeta, nonché quattro provvedimenti di Divieto di Ritorno nel Comune di Gaeta per la durata di tre anni, disposti nei confronti di giovani residenti nella provincia di Caserta.

L’attività che ha condotto all’adozione delle misure di prevenzione si colloca parallelamente a quella di polizia giudiziaria, in un’ottica di tutela complessiva dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tali provvedimenti, previsti dalla normativa di pubblica sicurezza, sono infatti finalizzati a prevenire la reiterazione di comportamenti violenti e a preservare la sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento ai luoghi di aggregazione giovanile e agli esercizi pubblici del centro cittadino.

L’intervento del Questore di Latina conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire un controllo capillare del territorio e nel contrastare, con strumenti sia repressivi che preventivi, ogni forma di violenza.