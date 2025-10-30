La proposta di Venditti: “Sventoliano insieme la bandiera della pace”

Un appello alla coesione istituzionale sul tema della pace arriva dal consigliere comunale di centrosinistra Salvatore Venditti, capogruppo di Camminare Insieme ed esponente locale del Partito Democratico. “È il momento di esporci come istituzioni e di non dividerci su un valore universale come la pace”, ha dichiarato.

Venditti si è rivolto direttamente al sindaco Beniamino Maschietto, proponendo gesti simbolici ma condivisi: “Issiamo la bandiera della pace sul Municipio o illuminiamo di arcobaleno il castello. Ma facciamolo insieme, senza contrapposizioni”.





In un intervento diffuso sui social, il consigliere ha ricordato la partecipazione alla manifestazione per la pace tenutasi nei giorni scorsi a Fondi, sottolineando la grande adesione di cittadini, scuole, associazioni e istituzioni. “È stato emozionante vedere una città intera camminare unita contro la guerra, con bandiere dei Paesi in conflitto e con il vessillo della pace come unico simbolo condiviso”, ha commentato.

Venditti ha poi rimarcato la necessità di mantenere alta l’attenzione: “Uno dei momenti più deludenti di questa consiliatura è stato il voto contrario di parte della maggioranza alla mozione sulla pace, solo perché prevedeva l’esposizione della bandiera arcobaleno. Come se quel simbolo potesse dividere. La pace non è una battaglia di parte”.

Il consigliere ha quindi rinnovato l’invito alla maggioranza e al sindaco: “Facciamo un gesto comune. Mostriamo che su valori come la pace possiamo essere uniti, anche se ci dividiamo sulle questioni politiche o amministrative”. Un appello finale chiude la sua dichiarazione: “Non dividiamoci sulla pace. Vi prego, diamo un segnale di unità”.