Oggi allerta meteo gialla nel Lazio

Torna la pioggia, quella di oggi potrebbe rivelarsi una giornata con il meteo non dei migliori. Attesa un’allerta gialla della durata di 18-24 ore in quasi tutti i settori del Lazio. Focus per la giornata di oggi, con la possibilità che tale maltempo si estenda fino a venerdì.
Previste sul Lazio, e anche sui bacini costieri sud, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.
Particolarmente colpiti potrebbero essere proprio i settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.