Escavatore rubato a Velletri ritrovato nascosto nel bosco

Era scomparso nel cuore della notte da un cantiere stradale, ma gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia sono riusciti a rintracciarlo poche ore dopo, mimetizzato tra la vegetazione di un’area boschiva demaniale. Si tratta di un escavatore cingolato, dal valore stimato di circa 50 mila euro, rubato a un’impresa impegnata nei lavori stradali nella zona di Velletri.

Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi, all’indomani del furto denunciato nel pomeriggio del 22 ottobre. I poliziotti, nel corso di controlli nelle campagne apriliane, hanno individuato il mezzo pesante nascosto all’interno di un’azienda agricola abbandonata, ben coperto da alberi ad alto fusto e fitta vegetazione: un vero e proprio “nascondiglio verde” pensato per celarlo alla vista.





Il veicolo è stato sequestrato e messo in sicurezza, in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per risalire agli autori del colpo, che potrebbero aver agito su commissione, vista la natura altamente specialistica del mezzo rubato.