Equitazione, una giovane formiana sfiora il podio ai campionati italiani

Si chiama Valentina De Paola, ha solo 17 anni e un sogno che galoppa veloce quanto il suo cavallo. Studentessa dell’Istituto “B. Tallini” di Formia, Valentina è una giovane promessa dell’equitazione, specialità salto ostacoli, una delle discipline olimpiche più spettacolari e impegnative del mondo equestre, dove atleta e cavallo devono superare una serie di ostacoli nel minor tempo possibile e senza errori.

La sua passione è nata al centro Tefiti di Gianola, tra le colline e il mare di Formia, dove ha mosso i primi passi in sella. Poi la scelta di fare sul serio, entrando nella squadra agonistica della GLA Stables Team di Borgo Hermada (Terracina), con cui ha iniziato a gareggiare a livello nazionale.





Rientrata da poco da Arezzo, dove si sono svolti i Campionati Italiani Giovanili, Valentina ha gareggiato nella categoria Trofeo Junior 120, sfiorando il podio in una competizione con ben 155 partecipanti provenienti da tutta Italia. Un risultato importante, frutto di dedizione e allenamenti quotidiani.

In appena due anni di attività agonistica, la giovane amazzone ha preso parte a quasi trenta concorsi, tra cui spicca la partecipazione al prestigioso Toscana Tour Internazionale, una delle tappe più rilevanti del calendario equestre europeo.

Ora Valentina guarda già al prossimo traguardo: le gare internazionali di Valencia, in programma dal 24 novembre al 7 dicembre 2025 presso il rinomato Centro Equestre Oliva Nova, dove rappresenterà l’Italia in una nuova, entusiasmante sfida in sella.

Una carriera in piena crescita, quella di Valentina, che con determinazione e talento sta costruendo un futuro da protagonista nel mondo dell’equitazione.