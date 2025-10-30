Doppio arresto per droga: sequestrati oltre 8 chili di stupefacenti

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina, che nel pomeriggio di ieri hanno arrestato due uomini – un 22enne e un 43enne del posto – per detenzione ai fini di spaccio.

Il primo è stato fermato a piedi nel centro cittadino e trovato in possesso di crack, cocaina e hashish, oltre a 620 euro in contanti. Nella sua abitazione i militari hanno scoperto anche ecstasy in polvere rosa, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato posto ai domiciliari.





Poche ore dopo, un controllo su strada ha portato all’arresto di un 43enne: nella sua casa i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 8 chili di hashish e marijuana, pronti per la distribuzione.

Entrambi devono rispondere per spaccio, mentre la droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Indagini in corso per risalire alla rete di approvvigionamento.