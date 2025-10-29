Riqualificazione del centro storico di Castellone, ok al progetto esecutivo

“Dalle alture collinari al cuore della città di Formia. Prosegue senza sosta l’azione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, finalizzata alla valorizzazione del territorio”, scrive il Comune in una nota stampa.

Dopo aver realizzato interventi nelle frazioni collinari (a Maranola è stata inaugurata la nuova piazza Antonio Ricca, a Trivio è in dirittura di arrivo la sistemazione di piazza Sant’Andrea ed a Castellonorato si sono conclusi i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione), presto si avvierà un’opera di riqualificazione del centro storico di Castellone.





La giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo che prevede, nello specifico, tre interventi: la pedonalizzazione del primo tratto superiore di via del Castello; la sistemazione della pavimentazione disconnessa a largo Umberto Scipione e la sistemazione della piazzetta Pasquale Mattej e dei vicini marciapiedi, all’incrocio tra via Mamurra e via del Castello. L’opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e, per realizzarla, il Comune di Formia investirà 280.000 euro.

“Questo nuovo progetto segue la stessa filosofia degli interventi già realizzati o prossimi alla conclusione: prendersi cura dei luoghi, per anni trascurati, e restituirli alla cittadinanza più funzionali, per costruire, passo dopo passo, una città più coesa, viva e capace di guardare al futuro”, ha commentato il sindaco. “Il percorso avviato dalla mia amministrazione vuole valorizzare in modo armonico ogni parte del nostro Comune, riconoscendo e rispettando l’unicità di storia, identità e bisogni di ciascun borgo. Al centro delle nostre azioni non c’è solo Maranola, o Trivio o Castellonorato, ma anche i borghi di Castellone e di Mola. Il nostro impegno è quello di intervenire ovunque ci sia bisogno, consapevoli che il rilancio del tessuto sociale ed economico del territorio si fonda sul benessere delle persone che lo abitano e che lo frequentano”.

Anche per quanto riguarda Castellone, il progetto recepisce le prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in coerenza con la vocazione storica e paesaggistica del borgo.