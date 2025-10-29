Morto il fondatore dei Falchi di Fondi, pilastro della protezione civile pontina

Il volontariato pontino piange Guerriero Marino, conosciuto come “Sergio”, fondatore e per anni presidente dei Falchi di pronto intervento. È scomparso lunedì ad 81 anni, in un letto dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, dove era ricoverato da venerdì notte dopo un malore che lo aveva colto in casa.

Nato a Gaeta, Marino ha rappresentato un pilastro della protezione civile della provincia di Latina, fondando i Falchi nel lontano 1988, quando certe realtà associative erano ancora cosa rara. Da lì e per lungo tempo, il presidente del sodalizio con base a Fondi si è distinto per impegno e determinazione non soltanto in centinaia di interventi nella città della Piana e nel resto del comprensorio, ma anche all’estero. Nel tempo Marino e i suoi hanno prestato servizio per emergenze di ogni genere: dalle alluvioni alle guerre, passando per i terremoti.





Un servizio in prima linea compiuto sempre guardando al prossimo, all’insegna di un forte senso civico poi trasmesso anche ai due figli, ai quali ha ceduto il testimone dell’associazione di protezione civile una volta terminata l’attività operativa: Mario, attuale presidente dei Falchi, ed Enzo, vice-sovrintendente di polizia presso il Commissariato di Terracina e medaglia d’oro al valore civile per aver salvato una donna gettandosi tra le fiamme, scomparso prematuramente nel 2021 per via del Covid, a soli 49 anni, lasciando un dolore indicibile.

Ora il nuovo dramma che ha toccato la famiglia Marino, raggiunta da numerosi messaggi di cordoglio da istituzioni e colleghi delle altre organizzazioni di protezione civile, oltre che da tanti semplici cittadini.

Le esequie di “Sergio”, che tra gli altri lascia la moglie Anna Raso, si sono tenute mercoledì pomeriggio nella chiesa di Santa Maria, officiate da don Sandro Guerriero. Il corteo funebre è partito dal nosocomio del Golfo, terminata la funzione religiosa la salma è stata avviata alla cremazione.