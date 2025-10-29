Calcio, poker del Frosinone all’Entella: le immagini

Poker del Frosinone all’Entella, nell’incontro tenutosi martedì sera allo stadio Stirpe, valido per la decima giornata del campionato di calcio di serie B 2025/2026. I ciociari padroni di casa hanno travolto gli ospiti con reti di Raimondo (36′), Bracaglia (58′), Zilli (77′) e Koutsoupias (80′), una vittoria che mantiene la squadra guidata da Alvini nei piani alti della classifica.
In esclusiva per h24notizie le immagini dell’incontro, a cura del fotoreporter pontino Renato Olimpio.
