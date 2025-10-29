Aprilia, denunciato per possesso di armi e munizioni

Ad Aprilia la polizia ha denunciato in stato di libertà un uomo trovato in possesso di armi e munizioni detenute illegalmente. L’attività è stata svolta nella mattinata di martedì dal personale della Squadra Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato locale, nell’ambito delle attività investigative e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati.

Durante la perquisizione, eseguita presso l’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse cartucce di vario calibro, una pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso, un bastone in legno, un coltello di grosse dimensioni e un contenitore in vetro con numerosi bossoli esplosi.





Nel corso delle operazioni, sono state inoltre rinvenute alcune boccette di metadone e del materiale di possibile interesse archeologico che sarà oggetto di approfondite verifiche, motivo per il quale è stata sottoposta a sequestro anche la cantina di pertinenza dell’immobile.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione degli uffici competenti. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per i reati connessi alla detenzione di armi e munizioni non regolarmente denunciate.