Si spacciano per agenti della polizia locale, truffa telefonica a Cisterna

La Municipale di Cisterna di Latina informa la cittadinanza di alcuni tentativi di truffa telefonica verificatisi nella mattinata di oggi, martedì. Sono pervenute al Comando due distinte segnalazioni da parte di cittadini contattati telefonicamente da presunti operatori di polizia locale, che li convocavano presso gli uffici al civico 186 di corso della Repubblica.

Nel primo caso, il cittadino ha contattato telefonicamente il Comando per verificare l’autenticità della convocazione ricevuta. Nel secondo episodio, la vittima si è recata personalmente presso i locali di corso della Repubblica per segnalare di aver ricevuto una chiamata in cui veniva convocata per presunte comunicazioni Inps.





La polizia locale precisa che in entrambi i casi non è stata effettuata alcuna chiamata da parte dei propri uffici. A seguito delle segnalazioni, le pattuglie sul territorio sono state immediatamente inviate nelle località da cui sono partite le chiamate fraudolente per i necessari controlli del territorio ed accertare eventuali movimenti sospetti.

La Municipale invita tutti i cittadini a verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni telefoniche che si dichiarano provenienti da enti pubblici; contattare direttamente il Comando al numero 06 96834324 in caso di dubbi sulla genuinità di una chiamata ricevuta; non fornire dati personali o informazioni sensibili a sconosciuti al telefono; segnalare immediatamente eventuali tentativi di truffa simili.

Gli agenti del comandante Raoul De Michelis ricordano inoltre che “le convocazioni ufficiali avvengono tramite canali istituzionali verificabili e che gli operatori sono sempre disponibili a confermare l’autenticità di qualsiasi comunicazione”.