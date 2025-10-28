Corruzione e immigrazione clandestina: perquisizioni tra Agenzia delle entrate e Caf

Nella mattinata di oggi, martedì, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione a carico di diversi soggetti.

Il provvedimento è stato emesso dalla stessa Procura pontina, e rientra nell’ambito di un’indagine volta a contrastare “condotte corruttive e di agevolazione all’immigrazione clandestina”, spiegano i caravinieri.





Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, in particolare, vi sono un incaricato di pubblico servizio presso l’Agenzia dell’entrate e alcuni dipendenti e gestori di tre diversi Caf della provincia di Latina.