Automobilisti senza patente, uno anche ubriaco: due denunciati a Latina

Nella serata di domenica 26 ottobre, a Latina è stato svolto un altro servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto impatto”. Finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti, è stato svolto dai carabinieri del Comando provinciale con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio.

Durante i servizi gli operanti hanno deferito in stato di libertà due uomini. A partire da un 47 anni del posto, già noto alle forze di polizia, denunciato per guida con patente revocata. I carabinieri lo hanno fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale, trovandolo alla guida della propria autovettura nonostante avesse appunto il documento di guida revocato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Il secondo deferito è un cittadino tunisino di 40 anni residente nel capoluogo, anche lui già noto alle forze di polizia e nell’occasione nei guai per guida in stato di ebbrezza: non solo guidava un’auto senza aver mai conseguito la patente, ma è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Il veicolo, peraltro privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro.





Nel corso del servizio i carabinieri hanno poi segnalato in Prefettura, come assuntore di sostanze stupefacenti, un ragazzo latinense di 20 anni, fermato a piedi e trovato in possesso di circa 1.5 grammi di marijuana.

Durante le attività, che hanno visto impiegati sette militari e tre autovetture, sono state controllate 18 persone e dieci veicoli. Inoltre, sono state eseguite due perquisizioni e controllati presso i rispettivi domicili due soggetti sottoposti a misure restrittive.