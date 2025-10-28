Aprilia, la polizia arresta due persone per spaccio

La polizia di Aprilia ha arrestato un uomo e una donna, entrambi cittadini italiani, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’operazione è il risultato di un’indagine condotta dagli investigatori dello stesso Commissariato locale, che avevano individuato una rete di vendita online di sigarette elettroniche ‘modificate”’ contenenti sostanze con effetti stupefacenti. Nell’ambito di queste attività, la donna – una 42enne residente ad Aprilia – era già stata denunciata all’autorità giudiziaria.





Gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato hanno dunque eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, rinvenendo due sigarette elettroniche riportanti la dicitura THC, circa 29 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, oltre a 30 grammi di polvere bianca presumibilmente cocaina e vario materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui nastro isolante, ritagli di plastica e sostanze da taglio.

Alla luce degli elementi raccolti, la donna e un altro soggetto presente nell’appartamento sono stati arrestati in flagranza di reato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, entrambi sono stati condotti nelle case circondariali di competenza.

“L’operazione si inserisce nelle costanti attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti condotte dalla polizia sul territorio pontino”, commenta la Questura di Latina.