Tenta di truffare con un pagamento l’albergo, scatta la denuncia

Gli agenti, intervenuti su richiesta al NUE 112 da parte del titolare della struttura, hanno riscontrato difficoltà nei pagamenti tramite bonifico e POS, nonostante la prenotazione fosse stata regolarmente effettuata. Durante l’ispezione, la pattuglia ha verificato le dichiarazioni dell’ospite e le prove documentali fornite, rilevando discrepanze che hanno fatto emergere un tentativo di inganno volto a simulare il pagamento delle somme dovute.

L’intervento ha consentito di raccogliere elementi utili alle autorità competenti per l’approfondimento della vicenda, evidenziando come la Polizia di Stato sia pronta a intervenire rapidamente per tutelare cittadini e operatori economici, garantendo il rispetto della legge e prevenendo comportamenti fraudolenti.





A seguito degli elementi raccolti e della denuncia presentata dal titolare, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione di innocenza per l’indagato.