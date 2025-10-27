Teatro di Fondi, le prime impressioni 

Ne abbiamo scritto tanto e purtroppo ancora non abbiamo una valutazione complessiva, sempre a causa del mancato tour per la stampa ampiamente richiesto entro l’inaugurazione. Ma, con la promessa che questo possa avvenire quanto prima, anche in ambienti non frequentati dal pubblico, con risposte più concrete sul presente e sul futuro del teatro di Fondi, comunque iniziano a filtrare le prime impressioni.

Con l’inaugurazione, le prime persone ci sono entrate e sembra ovvio, non solo dare riscontro del taglio del nastro e dei primi artisti che hanno calpestato il palcoscenico, ma anche delle sensazioni, sia quelle oggettive che quelle soggettive.





Al netto di gusti e aspettative, in realtà la struttura, fin dall’esterno si presenta di carattere classico. Era improbabile immaginare all’interno qualcosa di moderno. C’è anche da aggiungere che se per arrivare alla realizzazione dell’opera ci sono voluti circa 15 anni di ritardo, è altrettanto vero che il progetto è addirittura precedente e che negli ultimi 20 anni anche la concezione delle strutture di questo tipo è cambiato. E poi immaginiamo che proprio lo stile classico, imposto già dalle colonne che danno un respiro così monumentale, non potevano lasciare spazio a nulla di diverso.

Detto ciò, entrando nel foyer, sulla sinistra si trova il botteghino e sulla destra il guardaroba. Dinanzi il sipario della platea e lì vicino la possibilità di salire alla prima e seconda galleria con rispettivi palchi laterali a visibilità limitata.

Una volta che si entra nel cuore della struttura, si notano subito due colori predominanti: uno è quello delle pareti di un rosso mattone, l’altro quello delle balconate dei palchi bianchi. Infine, c’è quello delle sedute di un rosso più acceso rispetto alle pareti.

Il palco non si presenta così grande come uno potrebbe immaginare ma, la sensazione che si ha sedendo o nelle poltroni più laterali o più indietro nella platea, è la visibilità è molto buona praticamente ovunque.

Situazione simile anche in galleria: la prima delle due, soprattutto nei posti più centrali offre una visuale di immersione quasi totale nello spettacolo. Leggermente più distanziata la seconda galleria dove comunque non cala di molto la qualità. Cosa analoga per i palchi laterali che, un po’ ovunque, rappresentano già di per sé delle sedute con visibilità limitata. Le postazioni più centrali e più basse offrono la possibilità di poter godere meglio dello spettacolo.

L’impressione, comunque, nonostante si è in un teatro sì di provincia, ma comunque da 600 posti circa, è di essere in un luogo immersivo, un luogo non troppo grande ma molto intimo.

Ciò, in realtà, potrebbe essere anche opportuno in caso di spettacoli meno partecipati o più di nicchia: si potrebbe vedere un iniziale sbigliettamento solo per la platea, per poi procedere con l’apertura prima di una, e nell’eventualità anche dell’altra, galleria.

L’impianto audio, che era stato presentato come un vero fiore all’occhiello della struttura, è davvero qualcosa di molto interessante che, se rende molto bene anche con il musical inaugurale, sicuramente saprà essere molto bello anche in futuro con eventuali concerti o eventi musicali ad hoc.

Nel complesso, l’impressione, da una prima e parziale visione dell’intera struttura, è che il nuovo teatro sia, come è stato detto da tutte le istituzioni al momento del taglio del nastro, una grande opportunità per tutto il territorio.

Certo, rimangono tantissime cose su cui fare chiarezza: gestione, spese, regolamenti, altri spettacoli, manutenzione e investimenti. Tutte questioni su cui più o meno direttamente dovrà far fronte l’attuale e la prossima amministrazione comunale.

Nel frattempo, i cittadini attendono per metterci piede. Sia per un semplice tour, sia per nuovi spettacoli che, si spera quanto prima, possano arricchire il calendario di questa prima stagione, soprattutto dopo il quasi sold out degli abbonamenti.