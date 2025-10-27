Incidente autonomo, ma è sotto l’effetto dell’alcol

Nel corso della nottata dello scorso 25 ottobre, i Carabinieri della Sezione radiomobile di Latina, a conclusione di accertamenti preliminarmente condotti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 43 anni del posto, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nello specifico, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti in quella strada Tor Tre Ponti per un incidente autonomo, dove l’indagato alla guida di un’autovettura, mentre percorreva la suddetta via, perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale.





Dagli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, il 43enne è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge e pertanto, oltre ad essere denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica, gli è stata ritirata la patente di guida.

L’autovettura, è stata posta sotto sequestro e affidata a un deposito giudiziario.

L’uomo, a causa delle lesioni riportate, è stato trasportato per mezzo ambulanza dal personale del 118 intervenuto, presso l’ospedale di Latina.