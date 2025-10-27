Contatta la vittima che lo aveva denunciato per violenze, finisce ai domiciliari

Prosegue l’attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e nel monitoraggio delle misure di tutela a favore delle vittime. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Aprilia hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo residente in città, già sottoposto in precedenza al divieto di avvicinamento.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che l’indagato aveva violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, avvicinandosi a una delle persone offese nonostante il divieto in corso.





Alla luce di tale comportamento, ritenuto incompatibile con la precedente misura, la Procura ha chiesto un inasprimento delle restrizioni, poi accolto dal GIP con la decisione di sostituire il divieto di avvicinamento con una misura più severa.

Gli agenti del Commissariato hanno quindi eseguito l’ordinanza, conducendo l’uomo presso la propria abitazione, dove sconterà i domiciliari sotto controllo elettronico.

L’intervento rientra nell’impegno costante della Polizia di Stato a tutelare le vittime di violenza e atti persecutori, assicurando il rispetto rigoroso delle misure cautelari e rafforzando la prevenzione nei casi di violenza domestica e di genere.