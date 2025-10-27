Appartamento a fuoco, si cerca una persona

Lancia una bottiglia incendiaria in un appartamento e fugge. In azione i carabinieri. I fatti lo scorso venerdì nella zona di Sermoneta Scalo.
Paura per chi si trovava all’interno dell’abitazione posta al primo piano della palazzina dove si è sviluppato un improvviso incendio che ha permesso ai militari di cogliere la natura dolosa, grazie anche al ritrovamento, insieme ai vigili del fuoco, dei resti di una bottiglia che conteneva liquido infiammabile.
Le fiamme hanno completamente distrutto l’appartamento. Un giovane di 24 anni, presente all’interno dell’abitazione, è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale di Latina a causa dell’inalazione dei fumi.
Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Si segue una pista, in quando le videocamere di sorveglianza della zona avrebbero ripreso un’autovettura dalla quale potrebbe essere stato lanciato l’ oggetto incendiario, ma al momento non si sa di più.