56enne trovato morto a Marina di Minturno

Tragedia lungo la costa di Marina di Minturno, nella zona di Pantano Arenile, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 56 anni, residente in provincia di Caserta.

A fare la macabra scoperta sarebbe stato un passante, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. I militari, giunti sul posto insieme al personale sanitario, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, ritrovato a poca distanza dalla sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze.





Secondo i primi accertamenti, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte e ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima.

Le indagini proseguono per accertare se si sia trattato di un malore improvviso o se vi siano altri elementi da dover approfondire.