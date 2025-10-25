Si intrufola in casa della ex, si addormenta sul divano, poi picchia i carabinieri

Nella mattinata di giovedì i carabinieri della Stazione apriliana di Campoverde hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 44 anni residente a Nettuno: già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di atti persecutori e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti presso un’abitazione di quel centro in quanto una donna, rientrando nella propria abitazione, aveva sorpreso il suo ex compagno all’interno dell’immobile. Nonostante lei lo avesse più volte diffidato a non tornare nella sua casa, stava dormendo sul divano.





Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno invitato l’uomo a lasciare l’appartamento della donna, ma improvvisamente l’indagato li ha aggrediti fisicamente, colpendoli con calci e pugni.

Immobilizzato, con non poche difficoltà, il 44enne è stato quindi tratto in arresto per stalking e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per le lievi lesioni riportate nel corso dell’intervento, i carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso di Aprilia.

Mentre era negli uffici del Comando procedente per le formalità di rito, l’arrestato è stato tra l’altro colto da malore e, pertanto, è stato trasportato dal personale del 118 intervenuto presso l’ospedale di Aprilia, dove in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo è rimasto sorvegliato dai militari dell’Arma.