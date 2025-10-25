Lenola, controlli congiunti negli esercizi commerciali

Nella giornata di sabato, agenti del Commissariato di Fondi e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato un mirato servizio di controllo nel territorio del Comune di Lenola, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e di giochi con vincita in denaro.

Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a controllo tre esercizi commerciali dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’installazione di apparecchi da intrattenimento. I controlli sugli apparecchi di gioco AWP non hanno evidenziato irregolarità.





Per quanto concerne invece la somministrazione di alimenti e bevande, presso uno degli esercizi controllati è stata accertata una violazione concernente la prosecuzione dell’attività oltre la mezzanotte senza l’esposizione delle tabelle illustrative dei sintomi correlati all’assunzione di alcolici e senza la disponibilità di un apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico da mettere a disposizione della clientela. Per tali violazioni saranno elevate le relative sanzioni amministrative, previste nella misura da 300 a 1.200 euro ciascuna, con pagamento in misura ridotta pari a 400 euro.

Durante l’attività di controllo sono stati inoltre identificati complessivamente 19 avventori, di cui 9 risultati positivi in banca dati. L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio disposto dalla Questura di Latina, “volto ad assicurare il rispetto delle normative di settore e a garantire la sicurezza dei cittadini e degli avventori dei pubblici esercizi”.