Formia, tentato suicidio sventato in extremis dalla polizia

A Formia, un intervento tempestivo della polizia ha salvato la vita a un uomo che aveva tentato il suicidio nella propria abitazione.

“La chiamata di soccorso è partita dalla figlia, residente all’estero, che non riusciva a contattare il padre, paziente con precedenti tentativi di suicidio e patologie gravi”, spiega la Questura di Latina. “La sala operativa della Questura ha subito inviato sul posto una pattuglia del Commissariato di Formia”.





Giunti presso l’edificio, gli agenti hanno incontrato notevoli difficoltà di accesso: il cancello carraio era chiuso e nessun vicino era presente per consentire l’ingresso. “Dimostrando determinazione e prontezza, i poliziotti hanno scavalcato una recinzione e individuato una finestra con gli oscuranti aperti. Hanno quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare in sicurezza senza provocare danni”.

All’interno dell’appartamento, l’uomo è stato trovato disteso sul letto, circondato da confezioni di medicinali vuote. Grazie alla rapidità degli agenti e al pronto intervento del personale sanitario, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale, dove non risulta più in pericolo di vita.

“L’episodio – commenta la Questura dopo il salvataggio – sottolinea la prontezza, la professionalità e l’impegno costante della polizia di Stato, sempre vicina ai cittadini nei momenti più critici, confermando il motto dell’istituzione: ‘Esserci sempre'”.