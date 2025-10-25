Fermato a Terracina, 18enne fondano arrestato per spaccio

Nell’ambito di controlli straordinari del territorio volti al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia di Terracina ha arrestato un 18enne originario di Fondi, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Venerdì pomeriggio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, i poliziotti del Commissariato terracinese hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani che, alla vista degli operatori, mostravano un atteggiamento particolarmente nervoso.





A seguito della perquisizione personale, uno dei due ragazzi è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish già confezionate, mentre all’interno del veicolo è stato rinvenuto un ulteriore piccolo quantitativo della medesima sostanza.

Gli agenti, estendendo l’attività investigativa presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish del peso complessivo di oltre 58 grammi, un bilancino di precisione, un coltello con tracce di sostanza stupefacente e ulteriore materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Complessivamente, l’hashish sequestrata ammonta a circa 75 grammi.

Il 18enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, sarà giudicato con rito direttissimo.

L’altro ragazzo, trovato in possesso di una somma di denaro di provenienza da verificare, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti di competenza.