Calci e pugni alla compagna, 27enne arrestato a Latina

Nel corso della nottata del 23 ottobre i carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino moldavo di 27 anni residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali”.

Su richiesta pervenuta al 112, i militari erano intervenuti all’interno dell’abitazione dell’indagato, poiché l’uomo, poco prima, aveva aggredito con calci e pugni la propria compagna.





A seguito delle lesioni riportate, la donna è stata trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale di Latina. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.