Appostato vicino al liceo, spacciava ai ragazzini: ventenne denunciato a Gaeta

La polizia di Gaeta ha denunciato in stato di libertà un giovane italiano di circa vent’anni, indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era stato segnalato in relazione a episodi di presunto spaccio nei pressi di un liceo della città.

Già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, l’indagato è stato individuato dagli agenti del Commissariato locale grazie alla descrizione fornita. Convocato presso gli uffici di polizia, il giovane è stato successivamente accompagnato nella propria abitazione, dove è stata rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente. “Secondo quanto emerso dalle indagini – spiega la Questura di Latina – il ragazzo avrebbe ceduto droga in piccole quantità a clienti giovanissimi, presumibilmente studenti dell’istituto scolastico”. Il giovane è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria.



