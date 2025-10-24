FOTO – La manifestazione per la pace a Fondi

Tante persone, tanti studenti, tante bandiere della pace e degli stati in guerra alla manifestazione organizzata a Fondi venerdì mattina dal titolo “Se vuoi la pace prepara la pace”.
L’evento organizzato da ANPI, ANDOS, Arcidiocesi di Gaeta, Demetra, Fare Verde, Legambiente, Libera, Nadyr, Obiettivo Comune e Un Ponte Per ha goduto anche del patrocinio del Comune di Fondi.
Di seguito il fotoracconto dell’evento. Una mattinata nel centro città tra slogan, cartelloni e striscioni per dire no a tutte le guerre.
LE FOTO
