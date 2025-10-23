Teatro, manca poco ma non si sa quasi nulla

Ma quindi apre il teatro? A Fondi pare che sia rimasto una sorta di mito: quello dell’apertura dei battenti della struttura di piazza Rodari. Assegnati tutti i biglietti gratuiti per la due giorni del 25 e 26 ottobre nella sola mattinata di domenica scorsa, che ci sia il taglio del nastro sabato non ci sono dubbi, anche se mancano soli tre giorni e nessuno ne sa niente, o almeno così sembra.

Era stata annunciata una cerimonia, con possibilità per i cittadini a turno di poter visitare la struttura. In conferenza stampa a Fondi si era paventata l’ipotesi delle ore 18 di sabato per autorità e stampa e poi a gruppi per i cittadini. Qualcun altro aveva addirittura detto che, se si fosse fatto in tempo, magari si poteva riuscire per venerdì sera, ma oggi che è mercoledì della settimana che i cittadini attendono da così tanto tempo, sembra difficile immaginare un qualsiasi momento prima del pomeriggio di sabato, anche perché non c’è stato alcun annuncio ufficiale e, a specifiche richieste, quando si cita il teatro, cala il silenzio.





Intanto, c’è questa sorta di odio-amore attorno la struttura di piazza Rodari. L’interesse e la curiosità dei cittadini si è mostrata con il quasi sold out per gli abbonamenti, e sono andati tutti esauriti in meno di una settimana anche i biglietti per Vincenzo Salemme del 9 novembre. Però, tra chi non ha apprezzato le file estenuanti al botteghino per non riuscire neppure a portare a casa un biglietto per lo spettacolo di inaugurazione e chi teme di essere tagliato fuori dalla possibilità di acquisto dei singoli eventi, in quanto i posti dovrebbero essere riservati agli abbonati, più di qualcuno si lamenta.

Senza considerare le opposizioni che ancora pare abbiano con il dente avvelenato poiché, nonostante le richieste, nella struttura non c’è ancora entrato nessuno. E rimangono le attese per la risoluzione degli ultimi lavori. Basti considerare che le impalcature (almeno fino a domenica scorsa) erano parte integrante del foyer.

Così, il rischio concreto è che l’inaugurazione, che oggettivamente si presentava come momento “pacificatore” per la città, diventi tema di scontro politico, ideologico e persino istituzionale.

Velatamente, più di qualcuno accusa che tutto ciò che concerne la struttura intitolata a Nino Canale, sia in mano a un rappresentante istituzionale sovracomunale, tant’è che pare molti aspetti non siano neppure argomento degli assessori competenti e ciò dimostrerebbe il loro silenzio quando interrogati sul tema. Un qualcosa che se fosse vero derubricherebbe ad una sorta di commissariamento politico la macchina amministrativa locale, soprattutto l’esecutivo, che dovrebbe comunque essere ricordato come quello che è riuscito nell’apertura della struttura milionaria.

Ma la verità è che molte cose rimangono ancora al palo. Non si capisce bene in che modo il Comune gestirà il teatro, il ruolo di ATCL oltre a quello di programmazione del calendario, e persino in quale schema del futuro bilancio civico bisognerà andare a cercare le voci riguardanti spese e incassi. Della serie, oltre al bellissimo calendario di questa prima stagione si sa poco e nulla.

L’unica altra certezza, sembrava quella del taglio del nastro antecedente al primo spettacolo con tanto di un lasso di tempo dedicato ai cittadini per poter vedere l’opera dall’interno. Ma questo silenzio, fa venire qualche dubbio che tale momento possa essere confermato. Probabilmente sarà così, a meno che non si opti per ricalendarizzare il tutto a pochi istanti prima lo spettacolo delle 21, ma vogliamo sperare non sia davvero così.