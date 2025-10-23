Teatro di Fondi, l’inaugurazione sabato alle 18

Dopo tante richieste, e anche qualche articolo giornalistico dal Comune arriva l’ufficialità: taglio del nastro del nuovo teatro previsto per sabato 25 ottobre alle 18.

Solo alle 20, invece, ci sarà la possibilità di entrare all’interno della struttura dedicata a Nino Canale, ma solo per i possessori dei biglietti dello spettacolo “I tre moschettieri – Opera pop” in scena alle 21.





Oltre al taglio del nastro previsti i discorsi di rito e la benedizione della struttura ad opera di don Sandro Guerriero.

Tra le info rese note tramite la pagina Facebook del Comune: “Si ricorda che, durante la prima e durante l’intera stagione teatrale, per motivi di diritto d’autore e d’immagine, sarà vietato effettuare foto e riprese dopo l’inizio dello spettacolo. Lo spettacolo inaugurale e la replica del giorno successivo sono riservati ad un pubblico over 12″.