“Se vuoi la pace prepara la pace”, attesa per la manifestazione

Venerdì 24 ottobre alle ore 9.30 in piazza Rodari nei pressi del teatro di Fondi, si terrà il raduno per quella che si trasformerà in una grande manifestazione dal titolo “Se vuoi la pace prepara la pace” che si concluderà dopo il corteo, in piazza IV Novembre, nei pressi del palco posizionato dinanzi la chiesa di San Francesco.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fondi è organizzato da ANPI, ANDOS, Arcidiocesi di Gaeta, Demetra, Fare Verde, Legambiente, Libera, Nadyr, Obiettivo Comune e Un Ponte Per.





Sono invitate a partecipare le scuole del comprensorio, con diversi istituti che hanno già aderito all’iniziativa, insieme a molte altre realtà associative.

Durante il corteo, per esplicita scelta degli organizzatori, non verranno esposti simboli di alcun tipo, neppure delle associazioni organizzatrici. Le uniche bandiere che sarà possibile sventolare, saranno quelle arcobaleno della pace e quelle degli stati coinvolti in guerra in tutto il mondo.

L’iniziativa nasce proprio per ricordare e approfondire anche quei conflitti spesso dimenticati e non solo quelli di cui si parla costantemente sui media.

L’appello, ovviamente è rivolto anche alle famiglie, ai singoli cittadini e anche ai lavoratori del territorio. Con l’obiettivo di investire tutti del tempo per dare riscontro di un vero e sincero impegno per la pace.