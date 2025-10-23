Maltempo, allerta meteo per vento forte

La Protezione Civile regionale ieri ha emesso un’allerta per quanto riguarda il maltempo previsto a partire dal primo pomeriggio di oggi.
Si tratta di un’allerta arancione e gialla a seconda dei quadranti di riferimento per almeno 18 se non 24 ore.
Sul Lazio si prevedono venti forti con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui settori appenninici. Non sono da escludere anche forti mareggiate lungo le coste esposte.
Il territorio della provincia di Latina dovrebbe essere toccato dall’allerta ma in modo meno impattante di quanto previsto nei bacini nord e lungo i crinali appenninici. Nella zona sud del Lazio, infatti, l’allerta per vento forte è di tipo gialla.