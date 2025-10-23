Fermato straniero per furto in un negozio

La Polizia di Stato a Terracina ha arrestato in flagranza di reato un cittadino georgiano, indiziato di furto aggravato avvenuto all’interno di un esercizio commerciale.

Nella serata del 22 ottobre 2025, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Terracina sono intervenuti con urgenza presso un’attività commerciale situata in Via Appia Nuova, dove il personale del negozio ha bloccato un uomo sorpreso a rubare del denaro dal registratore di cassa.





Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo, dopo essere entrato nel locale con atteggiamento circospetto, ha approfittato di un momento di distrazione dei dipendenti per portarsi dietro al bancone, ha aperto il cassetto porta banconote e ha prelevato la somma di 160 euro, suddivisa in banconote da 50 e 20 euro. Nella concitazione dei fatti, uno dei dipendenti è riuscito a bloccarlo e ha recuperato immediatamente il denaro sottratto.

All’arrivo della pattuglia, gli operatori hanno identificato l’autore del furto, che ha mostrato difficoltà nella comprensione della lingua italiana e è risultato privo di regolare permesso di soggiorno. Dalle verifiche effettuate tramite la banca dati interforze, l’uomo è risultato avere diversi alias e precedenti penali per reati contro il patrimonio e per porto abusivo di armi.

La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale ha confermato la dinamica dei fatti e ha consentito di accertare la responsabilità dell’individuo.

L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di Terracina, dove è stato fotosegnalato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Latina tenutosi questa mattina e nel quale il giudice convalidando l’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla P.G. dell’indagato.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso la restituzione dell’intera somma al legittimo proprietario e ha assicurato alla giustizia l’autore del reato.