Destinatari di diversi decreti di espulsione, accompagnati alla frontiera

La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, ha proceduto all’accompagnamento e al rimpatrio di due cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Il primo soggetto è un cittadino marocchino, classe 1984, entrato illegalmente in Italia nel 2009 e già destinatario di diversi provvedimenti di espulsione, in quanto non riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale. L’uomo, infatti, nel corso degli anni era stato più volte rintracciato ed espulso, con l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

A seguito delle recenti attività dell’Ufficio Immigrazione, e dopo essere stato nuovamente rintracciato nella provincia di Latina, è stato emesso nei suoi confronti un nuovo provvedimento di rimpatrio, conclusosi nella giornata di ieri con l’accompagnamento diretto alla frontiera e il successivo rientro a Casablanca.





Il secondo soggetto è un cittadino tunisino, anch’egli irregolare e già destinatario di tre provvedimenti di espulsione. L’uomo, con diversi precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, aveva presentato richiesta di protezione internazionale, poi respinta.

Grazie all’attività congiunta dell’Ufficio Immigrazione e del Commissariato di Cisterna di Latina, è stato rintracciato e accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma), dove saranno completate le procedure per il rimpatrio effettivo nel Paese d’origine.

La Polizia di Stato prosegue costantemente l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, con particolare attenzione ai soggetti irregolari autori di reati sul territorio nazionale, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.