De Meo, parola d’ordine: “Difendere l’Ucraina per difendere l’Europa”

“Difendere Kiev vuol dire difendere i valori fondanti dell’Europa: la libertà, la democrazia e il diritto internazionale”. Con queste parole l’eurodeputato pontino Salvatore De Meo (Forza Italia – PPE), presidente della Delegazione Ue-Nato, è intervenuto ieri durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, ribadendo la necessità di un impegno costante dell’Unione Europea a fianco dell’Ucraina.

Secondo De Meo, il conflitto in corso “non riguarda soltanto i confini ucraini, ma l’intera architettura di sicurezza europea e globale”, minacciata – ha ricordato – dall’aggressione russa e da ogni tentativo di ridefinire con la forza l’assetto territoriale internazionale.





“Non possiamo più permetterci esitazioni o compromessi – ha proseguito l’eurodeputato azzurro –. Sostenere Kiev significa difendere l’Europa e i suoi principi. La pace non si impone con la forza, ma si costruisce attraverso un accordo equo e duraturo che rispetti la sovranità dell’Ucraina.”

De Meo ha poi accolto positivamente “gli sforzi diplomatici del Presidente Trump per la stabilità del Medio Oriente”, auspicando un analogo impegno per una soluzione condivisa in Ucraina, con un ruolo attivo dell’Europa.

“Serve una leadership europea capace di agire con decisione – ha concluso – perché la difesa dell’Ucraina è, in realtà, la difesa della nostra democrazia, della nostra sicurezza e del futuro dell’intero continente.”