Commercio di legname, sequestrato stabilimento

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Terracina hanno posto sotto sequestro uno stabilimento industriale situato nel territorio comunale di Sabaudia, al termine di un’articolata attività di controllo sulla tracciabilità del legno e sul rispetto delle normative ambientali.

Dalle verifiche è emerso che la struttura operava senza le necessarie autorizzazioni ambientali, tra cui l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e i titoli relativi alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale industriale.





I militari hanno inoltre riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti derivanti dalle lavorazioni, per un volume stimato di circa 30 metri cubi, e la mancanza del certificato di prevenzione incendi, nonostante la presenza di grandi quantità di materiale altamente infiammabile.

Il provvedimento di sequestro ha riguardato un capannone di circa 1.500 metri quadrati, utilizzato per la trasformazione del legno in pellet, e un’area esterna di circa 6.000 metri quadrati, dove avvenivano lavorazioni e stoccaggi in assenza dei dovuti sistemi di trattamento delle acque.

La misura cautelare reale è stata convalidata dal GIP del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica. I rappresentanti legali della società sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per le violazioni accertate.