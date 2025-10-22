Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato 

È stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna, nonostante fosse sottoposto a un provvedimento che gli imponeva di restare a distanza. Per questo un uomo di 52 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia nel pomeriggio di ieri a Maenza.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza dell’uomo nei dintorni dell’abitazione della donna, in violazione del divieto di avvicinamento disposto dall’Autorità giudiziaria, che stabiliva una distanza minima di 500 metri.





Constatata la violazione, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione di Maenza, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.