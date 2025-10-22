Trovato a lavoro su furgone rubato, scatta una denuncia

I Carabinieri di Aprilia nei giorni scorsi hanno denunciato a piede libero un 59enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve rispondere del reato di riciclaggio.
I militari sono intervenuti a seguito di specifica localizzazione del Gps della presenza di un furgone di cui era stato denunciato il furto lo scorso 29 settembre presso la stazione dei carabinieri di Marina Tor San Lorenzo, in provincia di Roma.
Giunti sul posto, i militari dell’Arma, hanno constatato la presenza dell’indagato mentre stava eseguendo lavori di carrozzeria sul furgone rubato.
A seguito di attività d’indagine, i Carabinieri hanno constatato che al suddetto veicolo, erano state applicate targhe risultate associate già ad analogo mezzo di proprietà di una società logistica di trasporti con sede ad Aprilia.
Sono ancora in corso ulteriori indagini da parte dei Carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto.