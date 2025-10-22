Rubano una macchina per il caffé dell’albergo, denunciati

Nel corso della mattinata di ieri (lunedì, ndr), a conclusione di attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 29 anni e una donna di nazionalità romena di 33 anni, entrambi residenti a Pomezia per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da una donna di 56 anni, per un furto patito all’interno dell’hotel cui lei è titolare, lo scorso 12 ottobre, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che, in tempi brevi, ha permesso di identificare gli indagati quali autore del reato.


In particolare, i Carabinieri grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza della struttura alberghiera, hanno potuto constatare come gli indagati, si erano impossessati di una macchina per il caffè espresso.

