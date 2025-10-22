Regione boccia progetto del parcheggio al Colle: soddisfazione del Comitato 

È stata pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la graduatoria del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici, che include anche i progetti presentati dal Comune di Lenola. Tra questi, due le proposte valutate: la realizzazione di un’area parcheggio adiacente alla Basilica della Madonna del Colle e il rifacimento della viabilità in contrada Passignano.

La Commissione regionale ha giudicato ammissibile e finanziabile il progetto relativo a Passignano, destinando 500mila euro per il miglioramento della strada principale della contrada. Il progetto ha ottenuto 80 punti, posizionandosi al 21º posto su 33 tra quelli ammessi a finanziamento.





Diverso l’esito per il parcheggio sotto il sagrato della Basilica, oggetto di forte dibattito negli ultimi mesi: la proposta è stata considerata ammissibile ma non finanziabile, con un punteggio di 60,7, dunque superiore alla soglia minima di idoneità (50 punti), ma non sufficiente per l’accesso ai fondi.

Il Comitato Parco Basilica, che si era opposto al progetto raccogliendo oltre 1.500 firme, ha espresso soddisfazione per il risultato. “Siamo contenti per i cittadini di Passignano – si legge nella nota – che vedranno finalmente migliorata la sicurezza e la viabilità della loro strada. Si è dimostrato infondato il timore che la nostra iniziativa potesse mettere a rischio quel finanziamento.”

Ancora maggiore, aggiunge il Comitato, la soddisfazione per la mancata approvazione del progetto del parcheggio alla Basilica: “È un’occasione persa per l’Amministrazione comunale, che avrebbe potuto presentare proposte alternative, come un’area parcheggio diversa in zona Colle, una piazza per Vallebernardo o la riqualificazione del parcheggio Don Bosco.”

Il Comitato auspica ora che il Comune apra una nuova fase di dialogo per valorizzare la zona sottostante il Santuario, magari riprendendo la proposta di creare un’area verde a servizio esclusivo della Basilica della Madonna del Colle.

“La nostra – conclude la nota – è stata una battaglia civile condotta insieme a centinaia di cittadini e devoti. Ognuna delle 1.510 firme raccolte ha contribuito a questo primo, importante risultato.”