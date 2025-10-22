Attesa alla Civita per il Giubileo dei Motociclisti

Il Santuario della Civita si prepara ad accogliere, domenica 26 ottobre 2025, il Giubileo dei Motociclisti.

Da sempre, la Civita è un porto di montagna, un approdo spirituale dove arrivano motociclisti da ogni parte del Lazio e da molte regioni d’Italia. Il Giubileo dei Motociclisti sarà anche un momento per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, un argomento sempre attuale e di grande valore civile e umano.





“Il Giubileo dei Motociclisti – dichiara il rettore don Adriano Di Gesù – ci aiuta a riscoprire il valore del viaggio come incontro: con Dio, con gli altri e con noi stessi. La benedizione dei caschi non è solo un gesto simbolico, ma un impegno a vivere la passione per la moto con prudenza e gratitudine, riconoscendo la vita come dono da custodire. La Civita, ancora una volta, si conferma come casa di tutti, luogo di incontro tra cielo e strada”.