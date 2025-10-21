Ruba alcolici in un negozio e ferisce una guardia giurata

Nella serata di lunedì i carabinieri della Stazione di Campoverde hanno arrestato in flagranza di reato un uomo georgiano di 37 anni, residente a Roma, già noto alle forze di polizia: è accusato del reato di rapina impropria.

Dopo un allarme lanciato tramite il numero unico per le emergenze 112, i militari dell’Arma sono intervenuti all’interno di un negozio all’interno del centro commerciale di Sermoneta. Insieme a un altro soggetto al momento rimasto ignoto, poco prima l’indagato aveva asportato dagli scaffali dell’attività alcune bottiglie di alcolici e, nel tentativo di superare le barriere antitaccheggio, si è scagliato contro la guardia particolare giurata che vegliava sul negozio, colpendola più volte.





A seguito dell’aggressione patita il vigilante si è recato presso il pronto soccorso del più vicino ospedale, il Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato medicato e fortunatamente dimesso a stretto giro. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso la casa circondariale di del capoluogo pontino.