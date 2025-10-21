Porto di Terracina, al via l’intervento di dragaggio

Parte la fase operativa dell’intervento di dragaggio del porto di Terracina. È stato affidato infatti l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, del Progetto Esecutivo, la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza più tutte le autorizzazioni e nulla osta per esecuzione dei lavori. Il servizio professionale, rende noto l’amministrazione comunale del sindaco Francesco Giannetti, è stato affidato alla società Acquatecno srl per un importo di 32.783,50 euro.

Nell’incarico sono comprese tutte le attività relative al coordinamento e controllo delle indagini preventive, nonché il supporto specialistico al Rup nella predisposizione dei disciplinari prestazionali per l’affidamento delle indagini necessarie (bellica, batimetrica, caratterizzazione delle sabbie e altre) e la direzione esecutiva delle stesse. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 45 giorni dal perfezionamento del contratto.

Per l’intervento di dragaggio del porto canale della città la Regione Lazio ha accordato la somma di 400mila euro.



