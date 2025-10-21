Fiamme notturne, bruciata l’auto di una donna: trovata una bottiglia incendiaria

Durante la notte dello scorso 19 ottobre, a cavallo tra domenica e lunedì, su richiesta pervenuta al 112 i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia sono intervenuti a Rocca Massima. Si era sviluppato un incendio che ha interessato un’autovettura, di proprietà di una donna di 51 anni del posto.

Le fiamme, che hanno danneggiato la parte anteriore del veicolo, sono state domate dal marito della donna. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno eseguito un accurato sopralluogo rinvenendo nei pressi dell’autovettura una bottiglia con all’interno del liquido infiammabile. Una circostanza che non si presta a molte interpretazioni, se non quella che porta alla natura dolosa dell’accaduto.





“Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Cori, finalizzati a stabilire le cause dell’incendio e a delineare eventuali responsabilità”, fa sapere il Comando provinciale dell’Arma.