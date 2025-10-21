Estradato il fondano del Vecchio, arrestato in Spagna: era nella lista dei latitanti pericolosi

Nella mattinata di martedì, presso lo scalo aereo di Roma-Fiumicino, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Latina e personale della Polaria di Fiumicino hanno eseguito, a seguito di estradizione, una misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia capitolina a carico del 42enne di Fondi Massimiliano del Vecchio.

Nello scorso mese di agosto l’uomo era finito in manette in Spagna, raggiunto da un mandato di arresto europeo mentre si trovava in una clinica odontoiatrica di Barcellona. Era inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, in quanto gravemente indiziato di essere a capo di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacente operante in provincia di Latina.





Le indagini per la cattura sono state condotte con la Procura Distrettuale di Roma, nonché in Cooperazione giudiziaria e di polizia con i collaterali spagnoli con il supporto di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche attraverso il web patroling, nonché attraverso l’analisi dei circuiti relazionali del ricercato.