Dai fumogeni ai tirapugni, denunciati due ultras del Latina Calcio

La polizia di Latina ha denunciato in stato di libertà due giovani appartenenti a gruppi ultras del Latina Calcio, trovati in possesso di tirapugni, otto fumogeni e altri oggetti atti ad offendere.

I due sono stati individuati e fermati dagli agenti della squadra volante nell’ambito di servizi di predisposti in vista di due incontri calcistici in programma domenica a Formia e Terracina, considerata la rivalità tra le tifoserie.





Alla luce della possibilità che potessero verificarsi disordini, sono stati intensificati i controlli da parte delle pattuglie della Questura. Proprio durante uno di questi controlli è stata intercettata un’autovettura con a bordo i due soggetti: dagli accertamenti sono appunto saltati fuori tirapugni, fumogeni e oggetti atti ad offendere, contestualmente sequestrati.

I due giovani sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria. “Proseguono le indagini per verificare eventuali ulteriori responsabilità legate al fenomeno della violenza negli stadi”, anticipa la Questura.