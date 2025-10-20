Fugge all’alt dei carabinieri, dice di essersi drogato, poi rifiuta il test: doppia denuncia

Nel corso della mattinata di domenica, i carabinieri della Stazione di Pontinia hanno denunciato, in stato di libertà, un cittadino marocchino di 31 anni residente a Priverno, accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale e del rifiuto di sottoporsi all’esame psicofisico per l’uso di droga.

Nello specifico, durante un posto di controllo i carabinieri hanno fermato l’autovettura guidata dall’indagato, che alla richiesta di esibire i documenti di circolazione ha ripreso la corsa a forte velocità e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.





Dal controllo in banca dati, gli operanti hanno appurato che il titolare della macchina è un uomo di 54 anni residente a Sabaudia, titolare di un’azienda agricola. Pertanto, giunti alla predetta azienda, hanno contattato l’imprenditore venendo a conoscenza che l’uomo è un dipendete della suddetta attività e aveva nella sua disponibilità l’autovettura.

L’indagato, poco dopo, presentatosi in azienda alla guida dell’auto in quesitone, ha riferito di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, così è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Test come anticipato rifiutati. Immancabile, a quel punto, il doppio deferimento.