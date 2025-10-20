Azienda speciale Terracina, tra i lavoratori cresce la preoccupazione: l’Ugl chiede in causa la politica

“Lo scenario politico terracinese continua a generare tensioni e incertezze tra i dipendenti dell’Azienda speciale di Terracina, suscitando timori per il futuro lavorativo di molti”. L’Ugl Autonomie, attraverso una nota del segretario regionale Alessandro Garofolo, ha espresso forte dissenso per la situazione venutasi a creare e ha lanciato un appello alla responsabilità della politica locale.

Secondo il sindacato, “fino a pochi giorni fa numerosi lavoratori dell’Azienda speciale manifestavano fiducia e soddisfazione per la prospettiva di una riorganizzazione dell’ente, volta a correggere le criticità dell’attuale assetto societario e gestionale. Tuttavia, le recenti vicende politiche avrebbero incrinato tali aspettative, alimentando un diffuso malessere professionale”.





Garofolo ha ricordato come i settori strategici dell’Azienda, in particolare i servizi sociali e le attività di pubblica utilità, rappresentino un pilastro per la comunità locale e siano portati avanti da operatori che da anni lavorano con dedizione, spirito di servizio e sacrificio. “Oggi – si legge nella nota – quelle speranze appaiono indebolite, e il clima di incertezza rischia di compromettere la serenità di tanti lavoratori e delle loro famiglie”.

L’Ugl richiama quindi la politica terracinese a un profondo senso di responsabilità istituzionale, chiedendo risposte concrete e soluzioni efficaci: “Occorre rispetto e dignità per i lavoratori, padri e madri di famiglia, cui spetta il diritto primario di poter contare su certezze e garanzie per il proprio futuro”, sottolinea Garofolo.

Il sindacato conclude con un monito chiaro: “Chiediamo responsabilità a tutta la comunità politica, la stessa alla quale i cittadini hanno affidato fiducia nella gestione della cosa pubblica. Oggi quella fiducia rischia di incrinarsi, insieme alla speranza di molte famiglie”.