Rifiuti, odori molesti e scarichi irregolari nell’impianto: due denunce

A seguito di ripetute segnalazioni inerenti a forti odori molesti e miasmi provenienti da un insediamento industriale sito in località Cossira, nel Comune di Aprilia, preposto al trattamento dei rifiuti solidi urbani, a partire dallo scorso agosto i militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina hanno svolto diverse attività di indagine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina.

“Nel corso delle attività delegate – spiega il Comando provinciale dell’Arma – sono emerse diverse violazioni in ambito ambientale riconducibili allo scarico non autorizzato sul suolo di reflui originati dal processo produttivo che si estrinseca nel trattamento di rifiuti organici, alla mancata adozione di sufficienti ed efficaci sistemi diretti all’abbattimento delle esalazioni maleodoranti provenienti dall’impianto nonché alla non corretta gestione di rifiuti speciali”.





Le attività di indagine hanno anche portato al sequestro dei registri di carico e scarico al fine di tracciare le quantità di percolato smaltito dall’azienda, nonché allo svolgimento di accertamenti tecnici irrepetibili come i campionamenti sia dei reflui industriali che del suolo, con lo scopo di accertare un’eventuale contaminazione dei luoghi.

Allo stato si è proceduto a deferire all’autorità giudiziaria l’amministratore delegato dell’azienda e il direttore dell’impianto.